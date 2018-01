30 gennaio 2018 10:24 Cinque giochi alternativi per Switch Breakdance, scalate, robot e capitalismo spaziale: vi interessa?

Le uscite principali per Switch di questa primissima parte dell’anno devono ancora farsi vedere e il calendario stilato da Nintendo prevede giochi interessanti, ma lontani dal rappresentare chissà quale “crack”. Questo non vuol dire che non si possa comunque trovare qualcosa di stuzzicante con cui passare il tempo.



Se avete già affondato i denti sui grossi calibri proposti finora sulla console ibrida giapponese, tra Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Xenoblade Chronicles 2 e tutti gli altri, allora potreste essere alla ricerca di qualcosa di diverso. In questo appuntamento vi presenterò cinque giochi “alternativi”, quelli che appartengono alla cosiddetta scena indipendente, disponibili (quasi) unicamente in formato digitale attraverso l’eShop a cui si accede direttamente da Switch.

CELESTE (19,99 €)Partiamo con un’uscita recentissima: Celeste è disponibile da questi giorni ed è un gioco di piattaforme intelligente, delicato, divertente e dal sapore unico. Lo stile grafico tutto 2D è il trionfo del minimalismo e del pixel, un chiaro riferimento a un’epoca passata dei videogiochi. Eppure è suggestivo e curatissimo. Almeno quanto il suo sistema di gioco, che chiede di saltare, eseguire continuamente scatti per aggrapparsi a questa o a quella piattaforma e completare tutti i capitoli che porteranno la protagonista Madelaine a scalare una montagna.



Personaggi secondari sopra le righe, idee di gioco sempre nuove, un livello di difficoltà adatto agli appassionati della materia e tanti segreti da scoprire: Celeste è uno dei migliori giochi “indie” disponibili per Switch e se siete interessati al genere, non dovreste proprio farvelo scappare.

Celeste FLOOR KIDS (16,99 €)Cambiamo totalmente atmosfere con Floor Kids, un gioco musicale incentrato sulla breakdance. Realizzato da un piccolo team, Floor Kids è un’esperienza diversa da praticamente qualsiasi altra possiate trovare su Switch. Al giocatore viene chiesto di tenere il ritmo durante il ballo, premendo i pulsanti con la giusta cadenza e, nel mentre, sfruttando le levette analogiche e varie combinazioni per esibirsi in movimenti spettacolari e coreografici.



Esistono svariati bboy da sbloccare e poi utilizzare, ciascuno col suo set di movimenti e, naturalmente, differenti ambientazioni con altrettante basi musicali. Lo stile fumettoso e le ottime animazioni aiutano a rendere Floor Kids un esperimento curioso, ben realizzato e perfetto per chi ha il beat nel sangue.

Floor Kids VOSTOK INC. (14,99 €)Si vola nello spazio, tra i pianeti e le galassie, con un solo obiettivo: raggranellare soldi, montagne di soldi. Vostok Inc. unisce elementi da sparatutto-con-le-astronavine a gioco gestionale, pur se all’acqua di rose. Sembra tutto molto semplice e in effetti lo è: oltre a spostarsi nello spazio abbattendo i nemici ci si limita ad atterrare sui pianeti, il che consiste semplicemente nel far comparire qualche menu. Schermate essenziali per scegliere come investire i propri soldi: costruendo differenti strutture su quei pianeti che, automaticamente, faranno guadagnare ancora più soldi.



Il ritmo è il segreto di Vostok Inc. Dopo pochi minuti ci si ritrova già infilati nel suo tunnel fatto di continue visite a differenti pianeti, scontri con le ondate di alieni, dialoghi surreali e divertenti e bonus da raccogliere o boss da abbattere per raggiungere la galassia successiva.

Vostok Inc. RIVE ULTIMATE EDITION (14,99 €)Si torna a sparare anche con Rive, ma in maniera decisamente diversa. Al controllo di un piccolo mezzo cingolato ci si ritrova a esplorare cunicoli e strutture indecifrabili, sparando a tutto e tutti. Lo stile di gioco è molto più tradizionale rispetto a Vostok Inc.: Rive è un vero e proprio sparatutto della vecchia scuola. Pieno di nemici cattivi, esplosioni gigantesche e adrenalina che scorre a fiumi.



Anche in questo caso il gioco è completamente bidimensionale, perlomeno nell’approccio. Ci si muove in senso orizzontale e verticale, si risolvono alcuni semplici puzzle per aprire qualche portellone meccanico e per il resto… a “cantare” è il cannone della nostra astronave con le ruote. Rive fa tutto molto bene: i controlli sono quelli giusti, la sensazione di potenza e di distruzione non manca, da vedere è un piccolo spettacolo e la sfida… beh, quella è piuttosto alta.

Rive Ultimate Edition DEATH SQUARED (12,50 €)Se infine volete un gioco che sia perfetto anche con un amico al proprio fianco, rivolgetevi senza timore a Death Squared, un divertentissimo puzzle game che si può affrontare anche da soli, ma che dà il suo meglio in due. Ciascun giocatore utilizza un Joy-Con, quindi non serve alcuna spesa extra, e lo scopo è semplicemente muoversi su dei tabelloni evitando gli ostacoli e le trappole, raggiungendo così l’uscita.



Il bello è che spesso gli spostamenti dell’uno attivano ostacoli per l’altro e fallire è questione di un secondo. Tra risate e insulti (amichevoli, si spera) lanciati al compagno d’avventura. Ma poi si ricomincia in un istante e la comunicazione tra i due giocatori diventa essenziale per riuscire a risolvere gli intricati enigmi. Può risolvervi più di una serata!