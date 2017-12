5 dicembre 2017 08:44 WWE 2K18 - La recensione Cʼera molta attesa per WWE 2K18, il videogioco ufficiale della federazione di wrestling più amata e conosciuta del pianeta. Unʼattesa giustificata? Scopriamolo insieme!

Lo sport-spettacolo americano del Wrestling ha da sempre un grande seguito anche nel nostro paese: sono tantissimi i fan che seguono gli eventi in televisione, appassionandosi alle vicende messe in piedi dai grandi registi della WWE. Come ogni anno, quelle vicende vengono trasposte sulle nostre macchine da gioco dal team di Yuke's, in collaborazione con Visual Concepts... e come ogni anno, siamo pronti a tornare sul ring!

Sulla carta WWE 2K18 offre tutto quello che un appassionato di wrestling possa desiderare, sia come tipologia di incontri da disputare, sia come stipulazioni speciali e roster di lottatori da affrontare. Dai classici “1 vs 1” fino agli handicap match e a ogni PPV in programma nel fitto calendario della WWE, il tutto viene offerto con ampia possibilità di personalizzazione.



Una delle modalità più apprezzate dai fan della serie è la Carriera. Si vestono i panni di un giovane lottatore di belle speranze disposto a tutto pur di conquistare le simpatie di Mr. McMahon: si parte dal centro di allenamento della WWE a Orlando per poi arrivare ai primi show della NXT, e da lì si aprirà la strada verso il successo approdando a Raw o Smackdown. Oltre a combattere in tutti gli show offline si potranno affrontare online avversari umani con la modalità “Road to Glory”.

Il team di sviluppo si è superato nel realizzare un editor davvero esaustivo e capace di accontentare anche il più meticoloso tra i fan della WWE. Dalla scelta della finisher fino allo stile di lotta per il proprio wrestler, non c'è proprio nulla di cui lamentarsi. Per costruirsi una carriera ci vuole molto tempo (anche troppo!) ed è necessario armarsi di pazienza per l'eccessiva ripetitività di alcune situazioni di gioco. L'interazione con gli altri personaggi gestiti dalla CPU è minima, mentre i dialoghi sono un po' troppo ripetitivi e i caricamenti di gioco (tra i vari stage) a tratti esasperanti.

Un'altra modalità di gioco apprezzata è l'“Universe” che permette al giocatore di vestire i panni del presidentissimo Mr McMahon e di gestire/simulare il calendario ufficiale di tutti gli show televisivi della federazione di Stamford. È possibile divertirsi a compilare/smantellare le card previste con qualsivoglia tipologia di roster e giocare in prima persona ogni match. Continua a stupire negativamente l'assenza di una modalità Storia: un vero e proprio mistero!

Una serie di scatti tratti dal nuovo gioco di Yuke's e Visual Concept dedicato al fantasmagorico mondo della WWE.

Certo, non mancano in alcuni frangenti imperfezioni o una certa legnosità nello sfoderare una “F-5” o una “Batista Bomb” al povero Sheamus di turno, ma volete mettere la sensazione di sollevare e portare a spasso (grande novità!) un inerme di Dean Ambrose fino ai trafficatissimi parcheggi della WWE? Oltre a cartellare il povero “The Lunatic Fringe” è possibile farlo cedere per dolore con una bella presa di sottomissione, oppure schienarlo per un facile un conto di tre. Le due classiche fasi di un match WWE funzionano a corrente alternata: in alcune situazioni non si capisce perché si è a terra senza alcuna via d'uscita, in altre si ha la sensazione che qualcosa non funzioni perfettamente nei comandi del controller.

Una delle novità più strombazzate di WWE 2K18 è la possibilità di avere sul ring fino a otto wrestler: che c'è di meglio di una Royal Rumble per testare il tutto? Purtroppo, l'esperienza sul quadrato non è delle migliori: troppi rallentamenti! Anche con quattro wrestler la situazione non cambia di molto, e quindi non resta che sperare che il team di sviluppo possa risolvere la situazione con un aggiornamento.



Per quanto riguarda il multiplayer online, nei match sui server ufficiali di 2K non mancano rallentamenti che rovinano – e non poco – le sfide con gli altri giocatori umani: un vero peccato. WWE 2K18 non verrà ricordato come il miglior episodio della serie ma per l'appassionato di wrestling resta sempre un acquisto pressoché scontato.