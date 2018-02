26 febbraio 2018 08:28 Pac-Man Championship Edition 2 Plus - La recensione Labirinti come discoteche e fantasmi per buffet: la formula di Pac-Man Championship Edition non tradisce.

Se di Pac-Man avete ancora in testa l’idea del gioco che ha fatto la storia quasi quarant’anni fa, preparatevi a qualcosa di molto diverso. Pac-Man Championship Edition 2 Plus è solo l’ultima versione di una nuova serie che oltre dieci anni fa ha ridato lustro all’icona di Namco, preservandone i concetti fondamentali (muoversi all’interno di labirinti ingoiando puntini e mangiando fantasmi), ma adeguandola a uno stile di gioco e a un approccio moderno.

Preparatevi quindi a conoscere un Pac-Man velocissimo e a tratti quasi ipnotico. Championship Edition 2 Plus mette sul piatto dieci labirinti inquadrati come da tradizione dall’alto, ma in cui il ritmo e la frenesia sono gli elementi cardine dell’intera esperienza di gioco. Gli schemi di gioco continuano a mutare mentre si lancia l’eroe in giallo all’inseguimento dei percorsi segnati dai puntini, fino alla fatidica comparsa della pillola che trasforma l’azione e scatena il festival della mandibola: i fantasmi a quel punto smettono di essere minacce e si rivelano le portate più succulente per chi vuole incamerare centinaia di migliaia di punti extra.

Il punteggio è proprio lo scopo ultimo e finale di Championship Edition 2 Plus e la capacità del giocatore sta nel capire come seguire i percorsi di puntini in maniera da perdere il minor tempo possibile per divorarli tutti e farne comparire di nuovi. Non ci sono più interi labirinti ricolmi di quadratini ovunque, pronti per essere ingoiati a discrezione del giocatore, ma vere e proprie “strade” da leggere, intuire, scoprire e seguire con fiuto e abilità. Il tutto mentre il cronometro corre, perché a disposizione ci sono solo cinque minuti. Scaduti i quali si passa alla schermata del punteggio finale e alle classifiche.



C’è in realtà un’altra via per affrontare il gioco, ed è quella concessa dalla modalità Avventura. In questo caso vengono inseriti degli obiettivi precisi e modificati i limiti di tempo: completa cinque sequenze di puntini in venti secondi, mangia tutti i fantasmi in trenta secondi… e via di questo passo. Fino ad arrivare ai periodici scontri con i boss: dei fantasmi giganteschi da colpire più volte. Si tratta però della proposta più debole dell’intero gioco, che in questo caso perde di efficacia e di mordente.

Pac-Man CE 2 Plus: il ritorno dellʼeroe giallo IGN 1 di 18 IGN 2 di 18 IGN 3 di 18 IGN 4 di 18 IGN 5 di 18 IGN 6 di 18 IGN 7 di 18 IGN 8 di 18 IGN 9 di 18 IGN 10 di 18 IGN 11 di 18 IGN 12 di 18 IGN 13 di 18 IGN 14 di 18 IGN 15 di 18 IGN 16 di 18 IGN 17 di 18 IGN 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Se ricordavateil vecchio Pac-Man... rifatevi gli occhi! leggi tutto Questa versione per Switch introduce poi un’opzione per due giocatori piuttosto interessante e che la rende di fatto un’evoluzione del Pac-Man Championship Edition 2 già visto oltre un anno fa su PlayStation 4, Xbox One e PC. Utilizzando due Joy-Con si può quindi collaborare con un amico, spartendosi ciascuno metà del labirinto e coordinandosi (si spera) al meglio per mangiare i fantasmi e raggranellare punti. Un’idea curiosa e adatta alla natura di Switch, che però non è stata elaborata con la stessa pulizia ed eleganza vista nel gioco in singolo. Rimane una risorsa divertente per chi vuole passare qualche mezz’ora con un amico, ma rischia di perdere velocemente d’attrattiva.



Concentrandosi invece sul classico Attacco al punteggio si può scoprire un Pac-Man nuovo e diverso, molto ben concepito e realizzato (anche se inferiore alla versione DX+ del primo Championship Edition) e soprattutto ideale per le partite occasionali concesse proprio da una console (anche) portatile.