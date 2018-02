Your Royal Gayness: il gioco tra parodia e diversità sessuale

Su PC, Mac e Linux è disponibile un videogioco simulativo davvero divertente e interessante: si chiama Your Royal Gayness e ha l'intenzione di far passare un messaggio significativo ironizzando sulla diversità sessuale.



Si tratta di un gioco manageriale con un forte focus sulla narrazione in cui il giocatore impersona il Principe Amir in un regno da fiaba che gestisce mentre i suoi genitori sono via. Allo stesso tempo, però, Amir dovrà dare conto anche ai suoi affetti, perché è gay e non riesce a metterli fin troppo da parte per via degli impegni lavorativi.



“Il tema di Your Royal Gayness mi riguarda personalmente. Sono una donna queer e anche sono stata fortunata e ho vissuto in un'ambiente molto permissivo, la discriminazione sessuale e le questioni LGBT mi sono familiari", ha spiegato la sviluppatrice finlandese Salli Loikkanen, che ha poi continuato così il suo commento: "Anche se Your Royal Gayness è 'solo un gioco', spero che nel suo piccolo potrà espandere la consapevolezza nei riguardi dei problemi dei gay".



Your Royal Gayness è un gioco adatto ai maggiori di 13 anni scaricabile digitalmente su Steam al prezzo di €14,99.