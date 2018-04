Yakuza 6 è arrivato: il trailer e... i bicchieri!

Ci ha messo un po' ad arrivare tra noi Yakuza 6: Song of Life , ma alla fine anche gli appassionati occidentali della splendida serie di videogiochi d'azione di SEGA possono finalmente afferrare il controller. Il gioco esce proprio oggi nei negozi (anche in una versione da collezione che contiene due bicchieri, due sottobicchieri e due curiosi cubi refrigeranti... ovviamente a tema Yakuza), conclude le vicende che hanno visto come protagonista Kazuma Kiryu: per un riassunto, non mancate di leggere lo speciale che abbiamo dedicato alla serie .

Dei bicchieri, insomma, si può fare a meno, ma il nostro consiglio è di non lasciarvi sfuggire il gioco, a un patto: dovete conoscere l'inglese almeno a livello di lettura, perché purtroppo Yakuza 6: The Song of Life non è doppiato nella nostra lingua (è presente solo il parlato originale in giapponese), e i sottotitoli si limitano all'inglese. Un limite non da poco per un titolo che basa sui dialoghi e sui vari personaggi molto del suo fascino, ma vista la longevità e la qualità generale del gioco, che vi abbiamo descritto nella nostra recensione, forse merita fare un piccolo sforzo...