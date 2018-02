Xbox: i giochi "gratuiti" di marzo 2018

Microsoft ha annunciato i giochi che saranno disponbiili "gratuitamente" a marzo per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold.



Xbox One



- Trials of the Blood Dragon: dall'1 al 31 marzo

- Superhot: dal 16 marzo al 15 aprile



Xbox 360 (funzionanti anche su Xbox One)



- Brave: dall'1 al 15 marzo

- Quantum Coundrum: dal 16 al 31 marzo



Xbox Live Gold è un servizio ad abbonamento per tutte le piattaforme Xbox che permette di giocare online in multiplayer, scambiare messaggi e chiamate con gli amici, accedere a offerte speciali e scaricare i Games with Gold, i giochi gratuiti mensili di cui vi abbiamo appena elencato gli esponenti di marzo 2018.