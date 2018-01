Xbox: i giochi "gratuiti" di febbraio 2018

Finalmente conosciamo i giochi inclusi nell'abbonamento a Xbox Live Gold del mese di febbraio 2018.



Eccoli in un semplice e comodo elenco puntato:



Xbox One



- Shadow Warrior (€29,99), disponibile dall'1 al 28 febbraio

- Assassin’s Creed Chronicles: India (€9,99), disponibile dal 16 febbraio al 15 marzo



Xbox 360 (retrocompatibili con Xbox One)



- Split/Second (€19,99), disponibile dall'1 al 15 febbraio

- Crazy Taxi (€9,99), disponibile dal 16 al 28 febbraio



Xbox Live Gold è un servizio ad abbonamento mensile (€9,99), trimestrale (€19,99) o annuale (€59,99) che permette di accedere alle partite multiplayer online di tutti i giochi delle console Xbox (sia della famiglia One che 360), scaricare giochi completi ogni mese (i Games with Gold) e ottenere offerte di vario genere.



Aspettiamo la "risposta" di Sony con i giochi del PlayStation Plus di febbraio: restate sintonizzati su queste pagine per scoprire tutte le novità!