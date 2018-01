Xbox Game Pass: una precisazione sulla permanenza delle esclusive

Emergono nuove indicazioni sulla permanenza delle esclusive per Xbox One nella libreria dei titoli inclusi nel "rinnovato" abbonamento Xbox Game Pass ( ve ne abbiamo parlato qui ). A svelarle sono i soliti Major Nelson e Aaron Greenberg di Microsoft, sempre molto attivi sui social network, ed è proprio da Twitter che scopriamo che le esclusive per la console di Microsoft che saranno disponibili dal giorno del lancio rimarranno permanentemente nella raccolta di giochi disponibili per gli abbonati.

Citando il collega Greenberg, Major Nelson ha cinguettato che "in altre parole: le esclusive per Xbox One saranno un elemento permanente di Game Pass".



Ad oggi, la libreria dei titoli messa a disposizione degli abbonati muta continuamente, tra giochi che vengono aggiunti e altri che invece vengono tolti dalla lista, e presumibilmente continuerà ad essere così, ma solo per i giochi che arrivano dalle terze parti.



Sea of Thieves, Crackdown 3 e State of Decay 2 faranno sempre parte del catalogo di titoli offerto agli abbonati di Xbox Game Pass, così come tutti gli altri titoli sviluppati internamente da Microsoft per Xbox One. A noi, la strada intrapresa dall'azienda di Redmond non dispiace, e c'è curiosità di vedere come evolverà la situazione.