Xbox Game Pass: arrivano Rise of the Tomb Raider e tanti altri

Microsoft ha svelato i giochi che saranno inclusi a partire dall'1 marzo nel servizio ad abbonamento Xbox Game Pass, disponibile al prezzo di €9,99 al mese su tutte le console della famiglia Xbox One.



Tra le novità di questo mese spiccano Rise of the Tomb Raider, secondo capitolo della nuova saga di Lara Croft, il recente platform in esclusiva Super Lucky's Tale, lo spaventoso Resident Evil Revelations 2 e il piratesco Sea of Thieves, che però sarà disponibile a partire dal 20 marzo, in contemporanea con la pubblicazione nei negozi al prezzo di circa 70 euro.



Cliccate qui per maggiori dettagli sull'iniziativa, vi lasciamo alla lista completa dei titoli in arrivo prossimamente:



- Rise of the Tomb Raider

- Super Lucky’s Tale

- Resident Evil Revelations 2

- Oxenfree

- Sonic CD

- The Final Station

- Euro Fishing

- Sea of Thieves