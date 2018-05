17 maggio 2018 13:05 Xbox Adaptive Controller è realtà, eccolo in azione Microsoft ha svelato la periferica pensata per persone diversamente abili, una conquista per il mondo dei videogiochi

In seguito alle anticipazioni dei giorni scorsi, Microsoft ha annunciato ufficialmente l'Xbox Adaptive Controller, un dispositivo per Xbox One e PC Windows che permetterà di giocare a qualsiasi genere di videogioco a tutti coloro che non sono in grado di usare i controller classici.

Si tratta di un controller che è in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di invalidità, anche grazie alla possibilità di collegare strumenti esterni. Tra questi spiccano il Quadstick, un controller sviluppato per i quadriplegici che funziona semplicemente soffiando aria dentro una canula, e il Ram Mount con pulsanti AbleNet, che permette di giocare usando una sola gamba.



Questa è la descrizione ufficiale disponibile sul sito ufficiale dell'accessorio (cliccate qui per consultarlo):

"Personalizza l'utilizzo del controller e crea un'esperienza unicamente tua. Progettato per rispondere alle esigenze dei giocatori con mobilità ridotta, il Controller adattivo per Xbox è dotato di grandi pulsanti programmabili e si connette a switch esterni, pulsanti, supporti e joystick per facilitare e migliorare l'esperienza di gioco".

Il prezzo di partenza dell'Xbox Adaptive Controller è di €99, ma purtroppo non si conosce ancora la data in cui sarà possibile acquistarlo nei negozi.

