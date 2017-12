WWE 2K18 arriva su Switch

A poco più di un mese dall'uscita su PC, PlayStation 4 e Xbox One, WWE 2K18 debutta sulla nuova console ibrida di Nintendo.



La versione per Switch del picchiaduro su licenza WWE, infatti, è uscita da poche ore sia in formato fisico che digitale ad un prezzo di €39,99, ovvero una cifra più bassa rispetto alle altre edizioni.



Il gioco non dovrebbe discostarsi molto in termini di contenuti da quanto offerto da 2K sulle console da casa e computer, con le uniche e piccole differenze che saranno visibili, come è giusto che sia, solo dal punto di vista grafico.



Vi lasciamo al video che ha annunciato la disponibilità del gioco e, se non l'avete già letta, alla nostra recensione completa (cliccate qui per raggiungerla).