Vampyr diventa una serie TV: c'è l'accordo con Fox

Il binomio videogiochi-serie TV diventa giorno dopo giorno sempre più forte: Fox 21 Television Studios , una sussidiaria di 20th Century Fox, ha infatti annunciato di aver acquisito i diritti per la realizzazione di uno show televisivo basato sul videogioco Vampyr . L'avventura creata dagli autori di Life is Strange diventerà una serie televisiva, che sarà prodotta dallo stesso network di The Americans , Salem e Sons of Anarchy .

La collaborazione tra gli sviluppatori di Dontnod Entertainment e Fox 21 Television Studios va dunque a espandersi, dopo che le due parti avevano già raggiunto un accordo per creare una serie TV basata sullo stesso Life is Strange. Entrambi gli show saranno adattati da DJ2 Entertainment, che nel caso di Vampyr sarà affiancata dal team Wonderland Sound & Vision.



Al momento non è stata annunciata una possibile data di messa in onda della serie, ma non è da escludere che, come nel caso di quella ispirata a The Witcher, sia necessario attendere almeno il 2020 prima di poterla ammirare sul piccolo schermo.