Un nuovo, misterioso gioco da Ubisoft? No, non proprio...

AGGIORNAMENTO: La descrizione dell'immagine è stata variata e l'autore ha chiarito che l'artwork non riguarda un gioco di Ubisoft, ma un progetto cinematografico personale.



NOTIZIA ORIGINALE



In questo periodo sono parecchi i progetti al vaglio di Ubisoft. Uno di questi potrebbe essere stato rivelato da uno dei concept artist del publisher francese, Juhani Jokinen, che sul sito Artstation ha pubblicato una sua opera, che vi riproponiamo in fondo a questa notizia.



Nella descrizione dell'artwork, Jokinen ha scritto: "Ecco alcuni concept art di un gioco Ubisoft non ancora svelato". Si tratterebbe, dunque, di un gioco ancora in stato embrionale, e non è chiaro quando il titolo in questione verrà annunciato ufficialmente.



A quale genere potrebbe appartenere il gioco? Sarà un sequel o un concept totalmente nuovo? Difficile dirlo, non ci resta che aspettare che Ubisoft si sbottoni un po' di più, magari all'E3 2018, la grande fiera dedicata ai videogiochi che si terrà quest'anno dal 12 al 14 giugno, a Los Angeles.