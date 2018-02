Tony Hawk vorrebbe rivitalizzare i suoi giochi di skate

Che fine hanno fatto i giochi della serie di Tony Hawk? I pessimi risultati in termini qualitativi e di vendite non hanno certo aiutato, perché in un recente tweet l'atleta americano simbolo della cultura e della disciplina dello skateboarding è sembrato amareggiato dalla situazione.



Tony Hawk, infatti, ha affermato che gradirebbe rivitalizzare i titoli più vecchi della serie, se solo avesse i diritti per farlo. Questo non può accadere perché, nonostante porti il suo nome, non possiede i diritti della saga, che sono nelle mani di Activision Blizzard, con cui ha ammesso di non voler più lavorare.



Chissà se, come e quando rivedremo sugli scaffali dei negozi un gioco di skate all'altezza del glorioso passato del franchise: continuate a seguici per scoprirlo!