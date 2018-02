THQ Nordic acquisisce Koch Media e Deep Silver

THQ Nordic ha annunciato di aver acquisito le società di distribuzione e sviluppo Koch Media e Deep Silver, diventando così l'azienda detentrice di tutte le proprietà intellettuali di entrambe.



Parliamo di giochi come Agents of Mayhem, Saints Row, Metro e Dead Island: le tre società diverranno una sola corporazione grazie a un'operazione il cui prezzo è stato fissato intorno ai 121 milioni di euro.



Inoltre, grazie al comunicato stampa dell'acquisizione, scopriamo che le tre aziende hanno in cantiere ben 33 giochi non ancora annunciati.



THQ Nordic, nata dall'acquisizione da parte di Nordic Games degli asset aziendali di THQ dopo il fallimento di quest'ultima, risulta ora essere una delle società più attive nel mondo dei videogiochi: da Darksiders a de Blob, oltre a tutti i titoli marchiati Koch Media e Deep Silver, si può finalmente dire che il marchio THQ è definitivamente tornato alla ribalta.



Koch Media, publisher dei giochi Deep Silver, è anche attiva nel mondo del cinema e della pubblicazione di prodotti esterni: in Italia, ad esempio, si occupa anche della distribuzione dei giochi Square Enix come il prossimo Final Fantasy XV Royal Edition e Kingdom Hearts III.