The Witcher 3 si aggiorna col 4K HDR su Xbox One X

L'attesa patch per l'ottimizzazione della versione Xbox One X di The Witcher 3: Wild Hunt è finalmente disponibile per tutti i possessori della nuova console di Microsoft.



Come tutti gli altri aggiornamenti della macchina più potente della famiglia Xbox One, ma attualmente anche del mercato, si tratta di un download completamente gratuito, che in questo caso include principalmente il supporto alla risoluzione 4K Ultra HD e la gamma di colori avanzata HDR, a patto di avere una TV compatibile con tali standard.



L'annuncio è arrivato sulle pagine social ufficiali del franchise di CD Projekt Red con post che riassume tutte le caratteristiche dell'aggiornamento. Ecco un elenco tecnico riassuntivo delle stesse:



- Due nuove modalità grafiche: 4K e Performance

- Supporto per la risoluzione 4K e l'HDR

- Ombre, ambient occlusion e filtering delle texture migliorati

- Texture ad alta risoluzione

- Dynamic resolution scaling (da 1080p a 4K)



The Witcher 3: Wild Hunt è uno dei giochi di ruolo a mondo aperto più bello di tutti i tempi e questa occasione potrebbe tornarvi utile per recuperarlo nelle feste natalizie, o per rigiocarlo se l'avete già acquistato in passato.