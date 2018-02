The Surge 2 annunciato a sorpresa

Il seguito diretto della nuova proprietà intellettuale che ha esordito a maggio del 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC, The Surge, sta per arrivare.



L'annuncio, effettuato sulla pagina Facebook del gioco, suggerisce che The Surge 2 arriverà su "console e PC" nel 2019. Quindi, diamo per scontato che tra le "console" indicate ci siano nuovamente PS4 e Xbox One, ma non è da escludere un'eventuale edizione per Switch, la console ibrida di Nintendo



The Surge è una serie ambientata in un universo sci-fi appartenente al genere di giochi soulslike, ovvero quei giochi di ruolo con una grossa componente d'azione in cui la morte ha un ruolo fondamentale nelle meccaniche di gioco.



Oltre all'annuncio fatto con l'immagine che vedete all'interno di questa notizia, non è stata divulgata alcuna informazione: continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi!