Thanos di Avengers: Infinity War sbarca in Fortnite

L'annuncio è arrivato, senza alcun dettaglio se non l'immagine che vedete all'interno di questo articolo, con un tweet pubblicato sul profilo ufficiale del gioco. Si tratta del primo "mashup" messo in atto per il famoso gioco per PC, console e smartphone e sarà attivo a partire dalla giornata di oggi.



Ma in cosa consiste questo evento a tema Marvel? Stando agli appassionati più informati, l'evento permetterà di ottenere il guanto dell'infinito in delle speciali partite battle royale: chi indosserà il guanto assumerà le sembianze di Thanos con tutte le conseguenze del caso.