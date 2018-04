Thalita Malagò tra le finaliste del premio “Women in Games Awards”

AESVI, l’Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani, ha condiviso una notizia importante che conferma la crescita del settore videoludico nel Bel Paese e il crescente interesse nei confronti dell’Italia in un’industria che, sin dagli albori, è sempre stata focalizzata su figure provenienti dal Giappone e dagli Stati Uniti.



Nelle scorse ore, infatti, la testata britannica MCV ha selezionato Thalita Malagò, Direttore Generale di AESVI, tra le finaliste del prestigioso premio Women in Games Awards.



Malagò andrà a competere con Cat Channon (director of International Communications di Warner Bros.), Jessica Curry (studio head di The Chinese Room) e Keza Mcdonald (games editor del quotidiano The Guardian) nella categoria Outstanding Contribution, che premia la professionista con maggiore esperienza nel settore e capace di offrire un contribuito importante al settore dei videogiochi a livello creativo, commerciale o divulgativo.



Il contest organizzato da MCV è giunto ormai alla quarta edizione, con il riconoscimento del 2017 nella stessa categoria che andò lo scorso anno a Noirin Carmody, fondatrice e chief operating officer del team Revolution Software. I vincitori di questa edizione saranno annunciati e premiati a Londra venerdì 11 maggio 2018.