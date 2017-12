Tekken e Fatal Fury si incontrano

A partire da oggi sarà disponibile un nuovo contenuto scaricabile di Tekken 7 dedicato a Geese Howard, uno dei protagonisti di un’altra grande serie di genere picchiaduro: Fatal Fury.



Il personaggio sarà selezionabile in tutte le modalità del gioco, compresa la simpatica Ultimate Bowl, un vero e proprio mini gioco di bowling con i protagonisti di Tekken, ma non potrà essere utilizzato nella storia.



Tekken 7 è disponibile da questa estate per PlayStation 4, Xbox One e, per la prima volta nella storia della saga, su PC.