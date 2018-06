Team Sonic Racing disponibile a Natale

SEGA ha svelato che entro le vacanze natalizie potremo tornare a correre con Sonic grazie al nuovo gioco di corse Team Sonic Racing per PC , PlayStation 4 , Xbox One e Nintendo Switch .

"Team Sonic Racing permetterà ai fan di correre in rombanti circuiti dell’Universo di Sonic nei panni di Sonic, Shadow, Tails e molti altri, sfidandosi anche in competizioni multiplayer.



Competi per conto tuo contro 12 piloti online in diverse ed esilaranti modalità di gioco in single o multiplayer, tra cui Grand Prix, Time Trial, Team Adventure e altro ancora.



Con personaggi, modalità di gioco e opzioni di personalizzazione totalmente unici, Team Sonic Racing unisce i migliori elementi dei giochi di corse", si legge nella descrizione ufficiale del gioco che è stato annunciato con le immagini e il trailer che potete ammirare all'interno di questo articolo.



Team Sonic Racing prosegue la tradizione cominciata qualche anno fa con Sonic & SEGA All-Stars Racing e Sonic & All-Stars Racing Transformed dedicandosi esclusivamente al famoso porcospino blu e i suoi amici e nemici.



Scopriremo di più sul gioco nel corso dell'E3 2018, la più importante fiera dei videogiochi che si terrà nella settimana centrale di giugno a Los Angeles, quindi continuate a seguirci!