Switch: record di vendite in Italia

Le vendite di Nintendo Switch nel nostro paese seguono a ruota le già ottime registrate negli Stati Uniti e si attestano quantomeno su numeri degni di un confronto con Nintendo Wii.



In un comunicato stampa, Nintendo Italia ha annunciato che, in soli 10 mesi di disponibilità, Switch ha venduto più Wii nello stesso arco di tempo, battendo così il record stabilito da quest’ultima ed ergendosi a console casalinga di Nintendo che ha venduto più velocemente nel nostro paese.



La nota arrivata in redazione non fa riferimento a numeri specifici, ma visto il successo avuto da Wii nel Bel Paese, è molto probabile che i numeri fatti registrare da Nintendo Switch siano degni di nota.



Secondo il comunicato, il 2018 vedrà, tra gli altri, l’esordio di Kirby Star Allies e il nuovo gioco di Yoshi su Nintendo Switch, ma non sono da escludere ulteriori sorprese che, magari, verranno annunciate durante il primo Nintendo Direct del 2018, non ancora ufficializzato ma che arriverà a brevissimo.



Confermato per il 2018 è anche il primo episodio della serie principale di Pokémon pensato per la console ibrida giapponese: restate sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità dalla casa di Super Mario.