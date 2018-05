Svelato RAGE 2 per PC, PS4 e Xbox One

Bethesda ha svelato RAGE 2, seguito dello sparatutto post-apocalittico creato dagli ideatori di DOOM pubblicato nel 2011 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360.



Per questo nuovo episodio, pazzo e con le tonalità di Mad Max: Fury Road, l'azienda americana si è affidata nuovamente a id Software per realizzare il sistema di gioco da sparatutto in prima persona, ma anche a Avalanche Studios, creatori del videogioco ufficiale di Mad Max e della saga Just Cause.



Altrettanto fuori di testa è la descrizione che ha accompagnato il primo trailer di gioco, che potete ammirare all'interno di questa notizia, in redazione:



"Nato da una collaborazione tra id Software, gli dèi degli sparatutto e Avalanche Studios, i maestri del caos open world, RAGE 2 scatena una carneficina così intensa che poteva provenire solo da due importantissimi sviluppatori AAA. Proprio così, questo è un c***o di gioco AAAAAA. Parti per la Zona devastata per immergerti nel puro delirio su Xbox One, PlayStation 4, e PC nel 2019".