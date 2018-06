Svelato Fallout 76, ammiriamo il primo trailer!

In vista della conferenza dell'E3 2018, la fiera dei videogiochi più importante al mondo che si terrà nella settimana centrale di giugno a Los Angeles, Bethesda ha svelato il nuovo capitolo dell'apprezzata saga di Fallout.



L'annuncio è arrivato con il trailer che potete ammirare all'interno di questo articolo, ma non si conosce ancora molto del progetto, che stando agli appassionati e gli adetti ai lavori sarà una piccola rivoluzione con nuove meccaniche di gioco online per la serie. Ad esempio, c'è chi sostiene che sarà un titolo con elementi sparatutto e una componente multiplayer piuttosto pronunciata, anziché essere un gioco di ruolo puro come da tradizione.



Fallout 76 sarà svelato lunedì 11 giugno alle ore 3:30 italiane, durante il "media briefing" dell'azienda che ha dato i natali a Skyrim, e sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Continuate a seguirci per scoprire tutta la verità!