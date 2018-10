Super Mario si veste da zombie per Halloween

In occasione di Halloween, Nintendo ha realizzato uno speciale costume da zombie per l'idraulico più famoso del mondo.



Tutti i giocatori che hanno completato la storia principale di Super Mario Odyssey, infatti, potranno dirigersi nei negozi del gioco per ottenere il cappello e il vestito da non morto.



Un costume totalmente inedito per Super Mario, fruibile solo nel capolavoro uscito lo scorso anno su Nintendo Switch.