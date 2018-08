Streets of Rage 4 annunciato a sorpresa: torna lo storico marchio di Sega

A distanza di anni dall'ultimo capitolo lanciato nel lontano 1994, Streets of Rage si prepara a tornare con un quarto episodio che potrà contare sulla partnership con DotEmu, che supervisionerà gli studi Lizardcube e Guard Crush Games, attualmente al lavoro sul progetto.



Il gioco, che potrà contare su un comparto grafico interamente disegnato a mano, vedrà il ritorno di due dei protagonisti originali: Axel Stone e Blaze Fielding. Entrambi faranno parte del cast di Streets of Rage 4 e saranno disponibili al lancio, al momento fissato genericamente ai prossimi mesi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In attesa di nuove informazioni, non perdete le prime immagini ufficiali del prossimo gioco prodotto da Sega.