Street Fighter V si arricchisce con una nuova lottatrice

Il 24 aprile sarà disponibile un nuovo personaggio scaricabile dell'ottimo picchiaduro per PlayStation 4 e PC, Street Fighter V. Si chiama Falke e potete vederla in azione nel trailer che trovate all'interno di questo articolo. La nuova lottatrice ha la capicità di caricare il proprio bastone con un potere psichico che la rende ottima sia per gli attacchi ravvicinati che da lontano. Dopo Sakura e Blanka, Falke è il terzo personaggio della terza stagione di contenuti di Street Fighter V, che si concluderà con il debutto Cody G. e l'iconico Sagat.