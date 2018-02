Street Fighter V: finalmente arriva Blanka

Martedì 20 febbraio, esattamente tra una settimana, potremo mettere le mani su un nuovo personaggio di Street Fighter V. E che personaggio!



Sta infatti per arrivare il mitico Blanka, il verde e mostruoso combattente apparso per la prima volta nella serie giapponese in Street Fighter II, picchiaduro simbolo degli anni '90.



Blanka fa parte della terza stagione di contenuti di Street Fighter V, disponibile da tempo per PC e PlayStation 4 e recentemente ritornato nei negozi con la più completa Arcade Edition, e avrà anche dei filmati creati appositamente per lui all'interno della modalità storia.



Il prezzo per portarsi digitalmente a casa il personaggio aggiuntivo è di circa 6 euro, vi lasciamo al filmato di gioco che ha accompagnato l'annuncio!