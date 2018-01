Street Fighter incontra Monster Hunter World, il video

Capcom ha sfruttato la cornice del Taipei Game Show per annunciare il "crossover" tra Monster Hunter World e Street Fighter V.



Completando specifiche missioni speciali online, i giocatori di Monster Hunter World potranno trasformare i propri cacciatori in Ryu e Sakura con armature, movenze e voci create per l'occasione.



I possessori di Street Fighter V per PlayStation 4 potranno accedere a queste missioni in anticipo rispetto a tutti gli altri giocatori, che dovranno accontentarsi di attendere un po' di più per partecipare allo speciale incarico e ottenere i contenuti aggiuntivi.



Vi lasciamo al trailer che ha svelato l'inziativa ricordandovi che il debutto di Ryu è atteso per febbraio, mentre non si conosce ancora il periodo di disponibiltà della bella e giovane Sakura.