Star Wars: Jedi Challenges, nuova modalità: si combatte con le spade laser!

Per festeggiare lo Star Wars Day, che si tiene ogni anno proprio il 4 maggio, Lenovo ha annunciato un nuovo aggiornamento per Star Wars: Jedi Challenges, app che offre un'esperienza in realtà aumentata dedicata ai fan di Guerre Stellari. L'update ha introdotto su Android e iOS una nuova modalità chiamata Lightsaber Versus Mode, che permette agli utenti mobile in possesso di un visore AR Lenovo Mirage di sfidare un altro giocatore in divertenti combattimenti a suon di lightsaber virtuali.



In questa nuova variante della modalità Battaglie alla spada laser, scaricabile gratuitamente da oggi, i giocatori possono imbracciare una ligthsaber e combattere contro un amico in multiplayer locale, bloccando e schivando gli attacchi, per poi tentare di colpire l'avversario in un duello all'ultimo colpo che diventerà sempre più complesso. Per far sì che la modalità funzioni correttamente, è necessario che entrambi i giocatori abbiano aggiornato l'applicazione all'ultima versione e connesso i propri dispositivi alla stessa connessione Wi-Fi.