Star Wars Battlefront II è il gioco più scaricato di dicembre

Il titolo più venduto (e quindi più scaricato) è Star Wars Battlefront II (qui la nostra recensione), gioco che, nonostante le polemiche del periodo di lancio relative alla complicata gestione delle microtransazioni, ha vissuto un bel periodo, sicuramente grazie al traino degli sconti e dell'uscita di Star Wars: Gli Ultimi Jedi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.



Sul podio PlayStation 4 troviamo, poi, FIFA 18 e Call of Duty: WWII, seguiti a ruota dall'intramontabile GTA V: oltre quattro anni dopo la sua prima uscita su PS3 e Xbox 360, continua a macinare vendite.



PS4



Star Wars Battlefront 2

FIFA 18

Call of Duty: WWII

GTA V

Need For Speed: Payback

Gang Beasts

Assassin’s Creed Origins

Rocket League

Wolfenstein: The New Order

The Last Of Us Remastered

Horizon Zero Dawn

Crash Bandicoot N Sane Trilogy

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

The Sims 4

EA Sports UFC 2

Knowledge is Power

Gran Turismo Sport

Minecraft

The Witcher 3: Wild Hunt

ARK: Survival Evolved





PS VR



Superhot

Job Simulator

Doom VFR

Rollercoaster Legends

Batman Arkham VR

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Arizona Sunshine

Robinson: The Journey

Everest VR

Accounting+





DLC



Fortnite – Standard Founder’s Pack

Destiny 2 – Curse of Osiris

ARK: Survival Evolved – Aberration

Destiny 2 – Expansion Pass

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 3 Pass

Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds

Battlefield 1 – Premium Pass

Rocket League – Fast & Furious ’99 Nissan Skyline GT-R R34

Call of Duty: WWII – Season Pass

Rocket League – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack





PS Vita



Assassin’s Creed III Liberation

Need for Speed Most Wanted

Minecraft

Borderlands 2

Uncharted: Golden Abyss

XCOM: Enemy Unknown Plus

Persona 4: Dancing All Night

Lego Star Wars: The Force Awakens

Persona 4 Golden

Adventures of Mana