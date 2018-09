Sta arrivando la beta di Battlefield 5

Battlefield V è pronto a per le prove generali della beta organizzata da Electronic Arts e DICE prima del suo lancio.



Chiunque ha prenotato il gioco, sia in formato digitale che fisico, potrà accedere alla versione di prova con un po' di anticipo rispetto al tutti gli altri giocatori. Ecco un riassunto delle date in cui sarà possibile giocare gratuitamente al multiplayer di Battlefield V:



- Download del file di installazione: lunedì 3 settembre ore 10:00

- Accesso anticipato per i pre-order: martedì 4 settembre ore 10:00

- Apertura dei server per tutti: giovedì 6 settembre ore 10:00

- Fine della beta: martedì 11 settembre ore 16:00



Battlefield V sarà disponibile dal 20 novembre per PC, PS4 e Xbox One, ovvero con un po' di ritardo rispetto a quanto comunicato in precedenza: recentemente gli sviluppatori hanno rinviato l'arrivo nei negozi di un mese per limare gli ultimi dettagli.