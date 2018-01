Square Enix registra il marchio Warrior of Despair

Square Enix, storica azienda giapponese responsabile della saga di Final Fantasy, ha registrato un nuovo marchio riservato all'utilizzo sul mercato occidentale.



Il trademark è stato denominato "Warrior of Despair" e sembrerebbe essere legato al progetto Mobius Final Fantasy, gioco per smartphone e tablet iOS e Android, e al personaggio di Sephirot, antagonista principale di Final Fantasy VII che proprio nel gioco mobile è presente con una skin che porta il nome "Hero of Despair".



Continuate a seguirci nei prossimi giorni per scoprire di cosa si tratta: più volte la software house giapponese ha dichiarato che il 2018 sarà un anno da ricordare per Final Fantasy. Cosa bolle in pentola?