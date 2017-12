Square Enix pensa al futuro di Deus Ex

Ci sarà un futuro per la storica serie sci-fi inventata da Warren Spector (Ultima, Thief)? Certo, ma attualmente Eidos Montréal è occupata con altri progetti, il gioco degli Avengers su licenza Marvel su tutti, e i suoi sviluppatori principali sono ancora in fase progettuale per quanto riguarda il prossimo Deus Ex.



Questo è quello che si evince spulciando una recente intervista che Yosuke Matsuda di Square Enix, il produttore giapponese responsabile, tra gli altri, della serie Final Fantasy:



”Deus Ex è un franchise molto importante per noi; altri giochi stanno occupando la maggior parte del tempo a disposizione dello studio canadese, ma al momento stiamo già discutendo internamente e esplorando quello che vorremmo fare con il prossimo episodio della serie”.



Deus Ex: Mankind Divided, seguito diretto di Human Revolution, è l'ultimo capitolo della serie ed è uscito su PC, Mac, Linux, PlayStation 4 e Xbox One nell'agosto del 2016.