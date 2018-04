Spyro a settembre su PS4, prime immagini e dettagli

È vicinissimo l'annuncio ufficiale della trilogia rimasterizzata di Spyro: manca solo la conferma di Activision, che arriverà tra poche ore.



Il gioco si chiamerà Spyro Reignited Trilogy e includerà tutta la trilogia originale per PS1 completamente tirata a lucido per girare al meglio su PlayStation 4: con più di 100 livelli e tre titoli completi (Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! e Spyro: Year of the Dragon), sarà il pacchetto definitivo per gli appassionati del classico anni '90.



Spyro Reignited Trilogy sarà pubblicato in esclusiva temporale per PS4 il 21 settembre, per poi arrivare successivamente anche su Xbox One e Nintendo Switch con un'operazione molto simile a quella di Crash N.Sane Trilogy (ve ne abbiamo parlato qui).



Il prezzo consigliato è di €39,99, vi lasciamo alle immagini traperlate questa mattina.