Spider-Man per PS4 sarà pubblicato a settembre

Nella stessa occasione è stato anche svelato che, successivamente al lancio, il gioco si arricchirà con tre espansioni a pagamento. La prima di queste si chiamerà "La Città che non dorme mai" e sarà inclusa insieme alle altre nell'edizione Digital Deluxe del gioco.



Ma non finisce qui, perché Spider-Man arriverà nei negozi anche in una speciale Collector's Edition, così descritta dagli sviluppatori:



"La Collector’s Edition include tutti i contenuti digitali dell’edizione digital deluxe, e una custodia in metallo con l’iconico ragno bianco, un mini artbook di Titan Books e un’eccezionale statuetta di Marvel’s Spider-Man di Gentle Giant.



Esaminando attentamente la statuetta, noterai che manca qualcosa. Non abbiamo ancora svelato l’intera statuetta della Collector’s Edition, solo Spider-Man appollaiato sopra a qualcosa. Cosa potrebbe essere? Al momento sarebbe un vero e proprio spoiler mostrarla, ma mi raccomando: continua a seguirci!"



Ve la lasciamo ammirare di seguito.