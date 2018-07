Soul Calibur VI: una galleria dedicata ai lottatori

Lo storico picchiaduro a base di spade di Bandai Namco, Soul Calibur VI, sta per tornare! Il 19 di ottobre sarà infatti disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, con la sua ricchissima rosa di lottatori. Abbiamo raccolto per voi le ultimissime immagini tratte dal gioco: ammirate nella galleria Nightmare, Siegfried, Maxi, Talim, Xianghua e altri personaggi che potremo utilizzare per prenderci a spadate con gli amici!