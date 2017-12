Skyrim e Fallout 4 sono compatibili con Xbox One X

A quasi un mese dal lancio di Xbox One X, la console più potente della famiglia Xbox One, Bethesda ha finalmente concluso l’opera di miglioramento per i suoi titoli principali: dopo The Evil Within 2, Wolfenstein II: The New Colossus, The Elder Scrolls Online, Dishonored 2 e Dishonored: La Morte dell’Esterno, arrivano le patch per Skyrim e Fallout 4.



Entrambi i giochi sono ora compatibili con la risoluzione 4K Ultra HD grazie a diversi accorgimenti tecnici apportati dagli sviluppatori, mentre, invece, non è possibile godere dell’HDR, la tecnologia che permette di godere di una gamma di colori avanzata, a patto di possedere un televisore adatto.



Xbox One X è attualmente la console più potente sul mercato e permette di far girare sia esclusive che giochi multipiattaforma con una qualità grafica vicinissima a quella dei computer di fascia alta. Le migliorie vengono apportate a tutti i titoli già di base, ma grazie, appunto, a delle patch aggiuntive e totalmente gratuite gli sviluppatori sono in grado di ottimizzare ancora di più il risultato.