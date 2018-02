Shenmue III: presto nuove informazioni

Come previsto, Yu Suzuki, storico ideatore della saga di Shenmue, terrà una conferenza al Magic Monaco 2018.



In quell'occasione, ovvero durante l'evento organizzato da Cedric Biscay e la sua Shibuya Production, la prima compagnia ad aver investito nel progetto Shenmue III, Suzuki svelerà alcune novità sull'attesissimo seguito.



La conferenza si terrà venerdì 24 febbraio alle ore 10.40 e dovrebbe essere mostrato materiale inedito del gioco in sviluppo per PC e PlayStation 4.



Continuate a seguirci per scoprire tutte le novità su Shenmue III dei prossimi giorni.