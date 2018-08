9 agosto 2018 12:25 Shadow of the Tomb Raider, le novità del gameplay in video Combattimenti furtivi, ambientazioni vastissime, puzzle ed enigmi: ecco cosa aspettarci dalla nuova avventura di Lara

Manca ancora un mese alla nuova avventura di Lara Croft, avvenente archeologa protagonista della saga di Tomb Raider, che a settembre tornerà con l'ultima delle tre avventure dedicate alla sua genesi: Shadow of the Tomb Raider.



Per stuzzicare gli appassionati, il team di sviluppo Eidos Montréal ha mostrato alcuni video dedicati al gameplay del nuovo episodio, mostrando in particolare la rinnovata componente furtiva nei combattimenti, che permetterà a Lara di abbattere silenziosamente i nemici con numerosi approcci stealth.

Come se non bastasse, nei giorni scorsi la software house ha mostrato qualche scorcio della nuova ambientazione nell'America Centrale, con numerose influenze Maya e un'estensione ancora più elevata rispetto a quella degli episodi precedenti.

Il terzo video si è focalizzato su alcuni dei puzzle ambientali, oltre alle insidie e agli enigmi che Lara dovrà afffrontare per superare determinati passaggi dell'avventura. Come potete notare, gli sviluppatori si sono dati da fare per rendere ancora più ostico il cammino della protagonista.

I puzzle saranno protagonisti delle numerose tombe esplorabili, che in questo capitolo torneranno in numero ancora più vasto per dare ai giocatori la possibilità di esplorare la mitologia Maya e risolvere complessi rompicapo per ottenere ricompense esclusive.