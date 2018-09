Shadow of the Tomb Raider conquista Times Square

Manca davvero poco al lancio del nuovo Tomb Raider, che sarà l'ultimo capitolo della trilogia dedicata alle origini di Lara Croft cominciata nel 2013.



Un videogioco attesissimo in tutto il mondo, che in questi giorni ha letteralmente invaso New York e gli schermi di Times Square, come potete notare dalla foto postata su Twitter da Camilla Luddington, l'attriche dietro il volto della giovane archeologa.



Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile dal 14 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One e presto potremo proporvi la nostra recensione: restate sintonizzati su Mastergame!