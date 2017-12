Shadow of the Colossus risplende su PS4

A febbraio uscirà il remake di Shadow of the Colossus per PlayStation 4.



Si tratta di un rifacimento completo del capolavoro per PlayStation 2 di Fumito Ueda, autore di ICO e del recente The Last Guardian. La nuova edizione arriverà sul mercato all'accessibile prezzo di €39,99 in edizione normale e di €49,99 per l'edizione limitata con cartoline e confezione speciale.



Nel corso della PlayStation Experience, evento californiano che si tiene ogni anno per celebrare il mondo PlayStation di cui potete trovare tutte le notizie cliccando qui, è stata distribuita una comparazione video tra le vecchie versioni del gioco, che negli anni è uscito anche su PlayStation 3, e quella nuova in esecuzione su PlayStation 4 Pro. Potete ammirarla nel video qui sotto.