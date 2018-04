SEGA annuncia il Mega Drive Mini

Nel corso del Sega Fest 2018, che si è tenuto lo scorso fine settimana a Tokyo, il presidente di Sega Sammy Corporation, Haruki Satomi, ha svelato al mondo il Mega Drive Mini.



La nuova operazione nostalgia mira a celebrare il trentesimo anniversario dell'arrivo della console 16 bit nei negozi di tutto il mondo con una mini macchina da gioco disponibile entro la fine del 2018.



Non si conosce ancora il prezzo né il contenuto della confezione, ma la cifra per portarsi a casa pacchetto comprensivo di un bel po' di giochi, come succede spesso in questi casi, dovrebbe aggirarsi intorno agli 80 euro.



Non è la prima volta che il Mega Drive torna nei negozi, ma in questa occasione lo farà decisamente in grande stile con una console miniaturizzata aggiornata e al passo con i tempi sia in termini di qualità costruttiva e che di software.



Se volete approfondire la vostra conoscenza del Mega Drive, o rivivere i fasti della sua epoca, date uno sguardo alla nostra speciale galleria dedicata ai suoi titoli migliori (cliccate qui per raggiungerla).