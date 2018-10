Samsung conferma l'arrivo dei nuovi TV 8K: tre modelli per il debutto italiano

Dopo la presentazione dello scorso agosto all'IFA 2018 di Berlino, Samsung ha aperto le prenotazioni per i nuovi TV in 8K che saranno presto disponibili anche in Italia: si tratta dei primi modelli dell'azienda coreana a supportare la tecnologia Ultra-HD 8K , che offre una risoluzione 4 volte più elevata rispetto allo standard attuale 4K e ben 16 volte superiore rispetto al più tradizionale Full-HD. In Italia, Samsung ha scelto il 28 ottobre per il lancio del modello Q900R , TV basato su un pannello QLED con pannello da 7680x4320 pixel e capace di raggiungere una retroilluminazione elevatissima (si parla di ben 4000 nits, secondo il produttore).

I neo-acquirenti dei TV 8K di Samsung potranno contare su una serie di contenuti multimediali che mostreranno le potenzialità di questa tecnologia, con una serie di documentari artistici (dai capolavori del Bernini in esposizione alla Villa Borghese di Roma fino alla ricomposizione dei Codici di Leonardo da Vinci), naturalistici e scientifici che permetteranno di farsi un'idea delle potenzialità di quella che sarà la "TV del futuro".



Per quanto riguarda i videogiochi, vista la totale assenza di prodotti in grado di sfruttare una simile risoluzione, tornerà particolarmente utile l'innovativa intelligenza artificiale studiata da Samsung per allargare la risoluzione senza la perdita di qualità. Si tratta di una tecnologia in grado di effettuare il rescaling dell'immagine sfruttando tutta una serie di filtri che consentiranno di ottenere la visione ottimale senza notare difetti, rumore e perdite di definizione.



L'IA può contare su numerosi filtri studiati da Samsung in laboratorio e messi in pratica su centinaia di contenuti in 8K, scegliendo quello che riterrà più appropriato in base a ciò che ha "imparato" durante i test nelle segrete stanze dell'azienda. Ciò dovrebbe garantire non solo un upscaling ottimale in 8K dei propri videogiochi preferiti, ma anche di film in Blu-ray e semplici programmi TV.