Ronaldo alla Juve? Cosa cambia in FIFA 19

Il campione portoghese è il testimonial principale del gioco per il secondo anno consecutivo e sarà in copertina sia sull'edizione standard, dove viene ritratto "in solitudine", che sulla speciale Champions Edition, dove compare con Neymar. Nel caso dovesse sul serio trasferirsi alla Juve, quindi, Electronic Arts sarebbe costretta a cambiare in corsa le due copertine che lo vedono indossare la maglia del Real Madrid.



Anche tutto il materiale promozionale di FIFA 19, che attualmente coinvolge CR7 con la casacca dei blancos, dovrebbe subire un bel po' di cambiamenti e sarebbe anche necessario "chiamare in causa" gli altri giocatori virtuali della Juventus per delle immagini di squadra. Cambiamenti che, a onor del vero, non dovrebbero dar fastidio ad Adidas: in qualsiasi caso, Cristiano Ronaldo alla Juve o meno, il marchio tedesco si ritroverebbe in bella mostra sul videogioco più atteso dell'anno.



Ancora più interessante, poi, il fatto che nella modalità Il Viaggio, quella in cui si vive la storia della scalata di Alex Hunter nel mondo del calcio, dovrebbero essere inseriti chiari riferimenti alla Juventus, se non proprio degli incontri tra i personaggi all'Allianz Stadium: l'atleta di copertina di FIFA ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella campagna del gioco, che quest'anno sarà incentrata sulla Champions League.



Champions League che è stata protagonista assoluta nel trailer di annuncio del gioco, che probabilmente farà anche da filmato introduttivo, proprio con il goal di rovesciata segnato da Ronaldo ai campioni d'Italia nella scorsa edizione del torneo: un beffardo segno del destino? Chissà...