Rockstar Games premia i giocatori di GTA Online con un milione di crediti in regalo!

Buone notizie per i fan di GTA Online : Rockstar ha annunciato un nuovo evento a tempo limitato durante il quale potrete ottenere oltre un milione di crediti GTA$... semplicemente effettuando l'accesso al gioco! Da oggi e fino al 14 maggio , infatti, avviando GTA Online riceverete un bonus di benvenuto al primo accesso giornaliero. Effettuando l'accesso entro questa settimana, riceverete un omaggio statale di 250.000 GTA$ , mentre a ogni accesso nei giorni successivi otterrete ulteriori 150.000 GTA$ al giorno, per un totale di oltre 1 milione di crediti da ottenere fino al 14 maggio. Il denaro verrà depositato sul proprio conto di gioco presso la Maze Bank tra il 15 e il 21 maggio .

Tra le altre novità spicca anche la possibilità di guadagnare l'esclusiva maglietta Vanilla Unicorn e il cappellino Ammu-Nation nero, entrambi disponibili per chiunque accederà a GTA Online entro il 14 maggio, e le nuove auto speciali Overflod Tyrant, disponibile da Legendary Motorsport, e la Vapid Dominator GTX, disponibili in esclusiva presso Southern San Andreas Super Autos.



Rockstar ha promesso infine dei bonus GTA$ e RP doppi per le missioni di un contatto, le Gare Stunt Rockstar e le gare per i veicoli speciali che saranno completate entro il 14 maggio.