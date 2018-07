RIDE 3: scopriamo il circuito sul Lago di Garda

Definita da Winston Churchill l’ottava meraviglia del mondo e conosciuta universalmente per essere stata il set del film 007 Quantum of Solace, la Strada della Forra, vicino al Lago di Garda, è un paradiso per motociclisti. Non poteva quindi mancare il suo inserimento in RIDE 3, simulazione motociclistica realizzata dallo studio italiano Milestone, gli sviluppatori del videogioco ufficiale della MotoGP. Ammiriamola insieme nel nuovo video dietro le quinte del gioco, che sarà disponibile dall'8 novembre su PC, PS4 e Xbox One.