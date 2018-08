Resident Evil 3: un remake non è da escludere

Il remake di Resident Evil 2 è stato nei sogni degli appassionati per anni, ma finalmente il prossimo gennaio sarà realtà. A quanto pare, però, molti dei seguaci della saga classica di Resident Evil hanno già un altro desiderio: il remake di Resident Evil 3: Nemesis.



In quest'ottica, intervistati nel corso della Gamescom 2018, la fiera di videogiochi più importante d'Europa, Kazunori Kadoi e Yoshiaki Hirabayashi, rispettivamente direttore e produttore di Resident Evil 2 Remake presso Capcom, hanno affermato:



"Al momento siamo concentrati su Resident Evil 2 Remake, vogliamo pubblicarlo e vedere come verrà accolto a gennaio, ma chissà cosa riserverà il futuro".



Una risposta che non è sicuramente un annuncio, ma spalanca alla grandissima le porte a Resident Evil 3 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per ora, però, meglio attendere e godersi Resident Evil 2, in arrivo il 25 gennaio 2019.