Red Dead Redemption 2 finalmente in azione!

Non ha bisogno di presentazioni, Red Dead Redemption 2, il nuovo gioco dei creatori di GTA, ma non si era ancora presentato per davvero al pubblico di appassionati in attesa, almeno fino a oggi.



Quello che vedete all'interno di questo articolo è il primo video di gameplay ufficiale del western di Rockstar Games dopo tre trailer cinematografici, ovvero il primo filmato che ritrae le scene di gioco per come le vedremo sui nostri televisori il 26 ottobre, il giorno in cui il titolo sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e Xbox One con tanto di compatibilità con le versioni più potenti di entrambe le macchine, PS4 Pro e Xbox One X.



Si tratta del primo video di "Introduzione al gameplay", una serie che ci accompagnerà da qui al lancio illustrandoci tutte le rivoluzionarie meccaniche di gioco che ci accompagneranno nella sparatorie sotto il sole cocente, le rapine in banca, gli assalti ai treni e tutte le attività tipiche dei criminali del vecchio west che calvalcano al grido del motto "fuorilegge a vita". Buona visione!