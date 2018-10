Red Dead Redemption 2 dice sì alla foto-mania

Anche Red Dead Redemption 2, il nuovo gioco western dei creatori di GTA, abbraccerà la nuova tendenza del mondo dei videogiochi, la Photo Mode (ve ne abbiamo parlato qui in occasione del lancio di Marvel's Spider-Man).



La conferma arriva a un passo dalla pubblicazione del titolo, atteso su PlayStation 4 e Xbox One per il 26 ottobre, direttamente dalla bocca degli sviluppatori, che recentemente hanno ospitato la stampa americana per una prova approfondita.



Prova effettuata anche dal nostro Gian Luca Rocco, che ce ne ha parlato in anteprima: cliccate qui per ingannare l'attesa con il nostro articolo!